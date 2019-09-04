Лукашенко врет про оружие из Украины: пограничник

Спикер Государственной приграничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Лукашенко врет про оружие из Украины

По словам Демченко, на данный момент все украинские пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме, и они не фиксируют увеличение накопления транспорта из-за каких-то замедленных действий пограничников Беларуси. Очередей на пунктах пропуска на выезд из Беларуси также, по словам эксперта, нет. Кроме того, пограничники не фиксируют увеличение количества отказов гражданам, которые едут в Беларусь из Украины.

Демченко заявил, что если сравнивать 2017 и 2019 годы, то на границе фиксируется уменьшение количества случаев обнаружения оружия. Это подтверждается протоколами рабочих встреч наших сотрудников и сотрудников пограничного комитета Беларуси.

Если брать этот год, за 8 месяцев нами на границе с Беларусью обнаружено только 38 единиц оружия. Это количество на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из этих 38 единиц 20 ((то есть, больше половины) пытались ввезти в Украину, и только 18 единиц пытались перевезти через границу в направлении Беларуси. Если классифицировать это оружие, то только одна единица огнестрельная, все остальное - охотничье оружие, травматическое, холодное оружие и электрошокеры.

Эксперт отметил, что заявления о том, что идет поток оружия из Украины, не отвечают действительности. Мы не получали от белорусской стороны подтверждения фактов, что именно из Украины незаконно пытались перевозить оружие.

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