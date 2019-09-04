Лукашенко врет про оружие из Украины: пограничник

Лукашенко врет про оружие из Украины: пограничник142 Читать материал на украинском
Спикер Государственной приграничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Лукашенко врет про оружие из Украины
По словам Демченко, на данный момент все украинские пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме, и они не фиксируют увеличение накопления транспорта из-за каких-то замедленных действий пограничников Беларуси. Очередей на пунктах пропуска на выезд из Беларуси также, по словам эксперта, нет. Кроме того, пограничники не фиксируют увеличение количества отказов гражданам, которые едут в Беларусь из Украины.
Демченко заявил, что если сравнивать 2017 и 2019 годы, то на границе фиксируется уменьшение количества случаев обнаружения оружия. Это подтверждается протоколами рабочих встреч наших сотрудников и сотрудников пограничного комитета Беларуси.
Если брать этот год, за 8 месяцев нами на границе с Беларусью обнаружено только 38 единиц оружия. Это количество на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из этих 38 единиц 20 ((то есть, больше половины) пытались ввезти в Украину, и только 18 единиц пытались перевезти через границу в направлении Беларуси. Если классифицировать это оружие, то только одна единица огнестрельная, все остальное - охотничье оружие, травматическое, холодное оружие и электрошокеры.
Эксперт отметил, что заявления о том, что идет поток оружия из Украины, не отвечают действительности. Мы не получали от белорусской стороны подтверждения фактов, что именно из Украины незаконно пытались перевозить оружие.
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