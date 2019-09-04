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4 сентября • обновлено в 16:24
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Уменьшить количество депутатов нужно из-за реального количества украинцев: Разумков

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Сокращение количества народных депутатов до 300 человек связано с реальным количеством населения в Украине.

Такое заявление на брифинге, 3 сентября в Киеве сделал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На сегодняшний момент ориентировочное количество граждан, которые живут в Украине, где-то 30-34 млн. Так это будет отвечать именно 300 народным депутатам", – пояснил спикер парламента.

Разумков подчеркнул, что такое количество народных депутатов никоим образом не повлияет на качество работы Верховной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты направили в Конституционный Суд законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады до 300 депутатов и введении пропорциональной избирательной системы.

Также Верховная Рада Украины IX созыва рассмотрела ряд важных законопроектов. Первым был принят документ №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

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