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4 сентября • обновлено в 11:52
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НАТО проводит учения в Балтийском море: 4 тыс. военных и 40 кораблей

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В Балтийском море начались учения военнослужащих НАТО.

Около трех тысяч военнослужащих и сорок боевых кораблей из 18 стран стали участниками ежегодных военно-морских учений НАТО Nothern Coasts (рус. Северные берега). Балтийское море имеет жизненно важное значение для Альянса, на берегах которого расположены шесть стран-членов НАТО. Об этом заявила официальный представитель НАТО Анна Лунгеску. По ее словам, таким образом НАТО отвечает на агрессивные действия России, увеличивая воздушное и морское патрулирование в регионе.

Также силы союзников планируют разместить более 4,5 тысячи военнослужащих в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. НАТО проводит эти ежегодные учения уже 13 лет. В этом году они продлятся до 19 сентября. Ранее сообщалось, что НАТО проводило совместные учения с Грузией, они назывались Eagle Spirit 2019. В этих учениях приняли участие более 3000 военных из 14 стран.

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