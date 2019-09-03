Реформы МЗ – это ответственность всех, в том числе и пациентов: менеджер РПР

Реформы МЗ – это ответственность всех, в том числе и пациентов: менеджер РПР104 Читать материал на украинском
Менеджер медицинской группы реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова прокомментировала, какие изменения следует ожидать украинцам от новой руководительницы МЗ Зоряны Скалецкой.
Бубенчикова заявила, что делать сейчас какие-то конкретные прогнозы по поводу работы нового министра сейчас не имеет смысла. Она отметила, что если бы она публично коммуницировала реформу, то она коммуницировала бы потребности в изменениях со стороны медицинских работников и пациентов.
Эксперт отметила, что ответственность за внедрение той или иной медицинской реформы в большей или меньшей степени несут абсолютно все: это и министерство здравоохранения и департамент здравоохранения, и местные власти, принимавшие решение об автономизации отдельных заведений, и пациенты.
Бубенчикова заявила, что в новом министерстве здравоохранения она хочет видеть продолжение курса реформ. Она не желает обсуждать смски, или фантазии кого-то из народных избранников. Ее интересуют конкретные факты и действия, которые могут привести к позитивным изменениям.
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