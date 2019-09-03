Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 17:52
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Реформы МЗ – это ответственность всех, в том числе и пациентов: менеджер РПР

104 Читать материал на украинском

Менеджер медицинской группы реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова прокомментировала, какие изменения следует ожидать украинцам от новой руководительницы МЗ Зоряны Скалецкой.

Бубенчикова заявила, что делать сейчас какие-то конкретные прогнозы по поводу работы нового министра сейчас не имеет смысла. Она отметила, что если бы она публично коммуницировала реформу, то она коммуницировала бы потребности в изменениях со стороны медицинских работников и пациентов.

Эксперт отметила, что ответственность за внедрение той или иной медицинской реформы в большей или меньшей степени несут абсолютно все: это и министерство здравоохранения и департамент здравоохранения, и местные власти, принимавшие решение об автономизации отдельных заведений, и пациенты.

Бубенчикова заявила, что в новом министерстве здравоохранения она хочет видеть продолжение курса реформ. Она не желает обсуждать смски, или фантазии кого-то из народных избранников. Ее интересуют конкретные факты и действия, которые могут привести к позитивным изменениям.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Светлана Бубенчикова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...