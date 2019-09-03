Реформы МЗ – это ответственность всех, в том числе и пациентов: менеджер РПР

Менеджер медицинской группы реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова прокомментировала, какие изменения следует ожидать украинцам от новой руководительницы МЗ Зоряны Скалецкой.

Бубенчикова заявила, что делать сейчас какие-то конкретные прогнозы по поводу работы нового министра сейчас не имеет смысла. Она отметила, что если бы она публично коммуницировала реформу, то она коммуницировала бы потребности в изменениях со стороны медицинских работников и пациентов.

Эксперт отметила, что ответственность за внедрение той или иной медицинской реформы в большей или меньшей степени несут абсолютно все: это и министерство здравоохранения и департамент здравоохранения, и местные власти, принимавшие решение об автономизации отдельных заведений, и пациенты.

Бубенчикова заявила, что в новом министерстве здравоохранения она хочет видеть продолжение курса реформ. Она не желает обсуждать смски, или фантазии кого-то из народных избранников. Ее интересуют конкретные факты и действия, которые могут привести к позитивным изменениям.

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