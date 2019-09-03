Рост в 40% за 5 лет слишком оптимистичен, достижимая цифра 30%: экономист

Рост в 40% за 5 лет слишком оптимистичен, достижимая цифра 30%: экономист167 Читать материал на украинском
Экономист Вячеслав Шутенко прокомментировал реальность заявлений премьер-министра Украины Алексея Гончарука о реформах в сфере экономики и росте на 40% за 5 лет.
Эксперт заявил, что цифра 40% для него звучит слишком оптимистично. Более реальной, по его мнению, является цифра 30% роста экономики за 5 лет. Экономист также подчеркнул, что Гончарук озвучил очень интересные решения по реформированию определенных сфер экономики. По бюджету 2020 года Шутенко отметил, что сейчас к власти на всех уровнях пришли абсолютно новые люди, поэтому у него есть очень много вопросов к проекту бюджета 2020 и соответствия его требуемому уровню роста экономики.
Эксперт также отметил, что время для внесения изменений и доработки проекта бюджета у украинцев еще есть. По его словам, проект бюджета на 2020 год, о котором сейчас идет речь в СМИ, скорее всего является предварительным вариантом. над которым еще будут очень много работать.
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