Журналистка раскритиковала интервью про 100 дней Зеленского

Журналистка Светлана Крюкова прокомментировала интервью о первых 100 днях работы, которое президент Украины Владимир Зеленский дал телеканалу "1+1".

Она заявила, что это было не совсем интервью. По ее мнению, видео больше напоминало постановочное кино. Она предложила пересмотреть рекламный ролик к этому "интервью", чтобы понять о чем она ведет речь. После просмотра ролика, по словам Крюковой, она предлагает заканчивать просмотр, поскольку, по ее мнению, "тизер значительно интереснее самого кино".

И это кино, по словам журналистки, даже интервью не напоминает. Она заявила, что даже Петр Порошенко, который также боялся неудобных вопросов журналистов, приглашал представителей прессы к себе. Он выбирал удобных журналистов, которые внимательно слушали и пытались не перебивать Порошенко, заявила Крюкова.

В данном случае для интервью по поводу результатов работы президента Украины за первые 100 дней, команда "Квартала" взяла двух актеров, один из которых играл журналиста в кино о преподавателе истории Голобородько, а другой играл этого самого преподавателя истории. По словам Крюковой, для того чтобы интервью не выглядело слишком скучным, команда президента сняла интервью с коллегами президента и с его семьей. Сняли вставки с перемещениями и другими вещами, добавила журналистка.

По словам Крюковой, в этом интервью Зеленский и его интервьюер пришли к тому, что самое главное достижение президента Украины за это время - это то, что Зеленский "смог остаться человеком".

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