Рисков от председательства РФ в Совете Безопасности ООН нет: Владимир Арьев

Народный депутат Украины Владимир Арьев прокомментировал новость о том, что Россия получила право на председательство в Совете Безопасности ООН.

Российская делегация будет главенствовать в течение сентября. По правилам организации председательство пререходит от одного члена к другому каждый месяц согласно расположению букв в латинском алфавите. Владимир Арьев отметил, что риски для Украины бесспорно есть, но он также напомнил, что голосование в Совете Безопасности ООН происходит путем достижения консенсуса. Россия, по его мнению, будет пытаться продвигать свою повестку дня, но никаких критически опасных для Украины рисков от председательства РФ эксперт не видит.

Арьев также напомнил, что в СБ ООН присутствуют США, которые не допустят опасных инициатив от России. Однако, Россия, по словам Арьева, сможет созывать заседания на выгодные ей темы, чтобы создатьь определенный информационный шум. Но последние разы, когда РФ пыталась так делать, обернулись против нее. Например, заседание, которое РФ созвала из-за языкового закона в Украине, напомнил Арьев.

Большинство стран Европы понимают и четко осознают, кто является агрессором и узурпатором, поэтому инициативы РФ гнуть свою линию, могут превратиться в самобичевание, добавил депутат.

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