В Украине начинается учебный год: нововведения системы образования

В Украине начинается учебный год. В школах с 1 сентября этого года запланировано очень много изменений.

Журналист OBOZREVATEL Юрий Пугач рассказал, что одним из таких изменений будет то, что теперь не обязательно проводить первые школьные звонки. Так, например, школа, где побывал Юрий, сегодня просто провела первое вступительное занятие. Нововведением этого года также будет отказ от школьной формы. Теперь администрация, учителя, родители и ученики сами смогут определять форму одежды в своей школе.

В первых и вторых классах школы оценок не будет вообще. В Министерстве образования отмечают, что оценки каждого ученика - это личная информация, и выносить ее в общество и обсуждать некорректно. Один из основных подходов новой украинской школы заключается в том, что отныне в школе не должны кого-то особо выделять. Поэтому в школах теперь отсутствуют доски почета для отличников.

Также во всех школах Украины меняется меню. Теперь кроме привычных салатов из свеклы и картофельного пюре появится целый ряд современных блюд. Кроме этого, в школах введут "сетевое обучение", благодаря которому дети, которые дополнительно учатся в художественных и спортивных школах, смогут переносить оценки оттуда в свою общеобразовательную школу.

В школах Украины уменьшили количество обязательных украинских произведений по украинской литературе. Это значит, что об этих произведениях не будут спрашивать на ВНО.

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