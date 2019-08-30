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Все, кого планировали обменять, уже в аэропорту: российский оппозиционер

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Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что всех, кого должны были обменять, уже доставили в аэропорт, часть из них уже в Украине.

Пономарев подчеркнул, что он не является официальным лицом. У него есть официальная информация, которая исходит из офиса президента и службы безопасности, и он полагает, что правельнее было бы ориентироваться на нее.

Источники Пономарева России говорят ему о том, что всех, кого должны были обменять, уже доставили до аэропорта. К их перемещению все было готово. По его мнению, часть задержанных Кремлем уже находится на территории Украины. Но есть проблемы, связанные с документами, прошениями о помиловании и всем прочим. Это очеь тонкий и чувствительный момент, потому что подписание любых документов означат признание российской юрисдикции, заявил Пономарев. А наши ребята там люди принципиальные, настроенные очень четко, и никакие уступки делать не хотят, добавил он.

Пономарев также заявил, что процесс переговоров – процесс очень конфиденциальный, интимный. Любые публичные заявления могут на этот процесс повлиять не самым лучшим образом.

Он отметил, что украинских пленников не отпустили, а поменяли на российскую агентуру, на россиян, которые возвращаются в Россию. Путин же не будет говорить в России, что раньше он считал Сенцова террористом, а сейчас считает невинно пострадавшим, добавил российский оппозиционер. Он считает, что риторика Путина не изменится, и он будет по-прежнему говорить, что Сенцов преступник, а вот какраз невинных людей в Украине взяли в заложники, а россияне своих не бросают, поэтому россиянам пришлось пойти на обмен.

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