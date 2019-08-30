Рисков с поставками газа зимой нет: энергетик

Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева прокомментировала, какие риски существуют для Украины этой зимой.

Она заявила, что сегодня Россия поставляет в Евросоюз около 190 млрд кубических метров газа. Через Украину идет 90 млрд кубометров российского газа. У нее остаются вопросы к профессионализму руководителей НАК "Нафтогаза". С первого января 2020 года, по словам Яковлевой, заработает газовая поправка, которая должна ополовинить первый "Северный поток". Второй "Северный поток" РФ еще не построила, и до сих пор остаются вопросы, будет ли он вообще завершен.

Следовательно, тут, по словам Яковлевой, возникает вопрос, каким образом РФ планирует доставлять необходимый объем газа в европейские страны. Яковлева заявила, что физически транзит газа через Украину просто не может равняться нулю.

Она также отметила, что в тарифах водоканалов и тепловиков заложена цена на электроэнергию, которая отличается от цены для населения. Эта цена ниже, чем они реально покупают. Итак водоканалы и тепловики, покупая электроэнергию по завышенным тарифам и продавая свои услуги населению работают "в минус". Поэтому три недели назад они вышли на брифинг и предупредили власти, что в Украине может быть коллапс и может остановиться водо- и теплоснабжение для населения. Тарифом для водоканалов предусмотрена цена 1,70 копеек, а реально они покупают ее сегодня по цене 2,20 копеек.

Яковлева ожидает большие проблемы из-за этой ситуации в будущем.

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