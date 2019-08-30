Пленников Кремля в Украине нет: отец пленного

Отец Василия Сороки Виктор Сорока сообщил, что волонтеры, родители и родные уже с двух часов ночи ждали украинских пленников Кремля в Жулянах.

К сожалению, информация генерального прокурора о том, что украинцы уже летят в Украину не подтвердилась. По словам Василия Сороки, в Украине их нет. Он надеется, что украинцы вернутся домой в течение дня, но, по его информации, к настоящему времени ребят еще нет в Украине.

Сорока заявил, что единственная информация, которую он получил от адвокатов, это то, что вчера происходило движение автозаков по Москве. Их сопровождали вертолеты для того, чтобы показать, что Россия якобы выдворяет очень опасных преступников и террористов. Также потом были сообщения, что ребята летят и должны прибыть в Украину ночью.

Но пока, по словам Виктора Сороки, вся информация о прибытии пленников Кремля в Украине оказалась фейком.

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