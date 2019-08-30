Когда вернутся пленники Кремля, зависит от Франции: военный эксперт

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал возвращение украинцев из плена Кремля.

Он заявил, что в переговорную группу входит очень небольшое число людей. И только они детально и оперативно проинформированы о ситуации.

Мусиенко заявил, что из-за чрезмерного желания, чтобы украинцы поскорее вернулись домой, мы часто создаем слишком много информационного шума, ссылаясь на непроверенные источники и не уточняя информации. Из-за этого возникает ситуация с дезинформацией, когда и родные едут, и близкие, а оказывается, что не так все просто.

Он подтвердил, что действительно есть некоторые ожидания и информация, что эти переговоры находятся практически на финальной стадии. Но не всев переговорном процессе зависит от Украины.

Мусиенко высказал предположение, что обмен, который все-таки должен произойти – возможно, не сегодня, но в ближайшие дни – это результат договоренностей президента Франции и президента России. А Украина уже непосредственно обеспечивает техническую сторону.

В ближайшее время министр иностранных дел Франции планирует посетить Москву и провести ряд встречей, отметил эксперт. По его мнению, скорее всего, до этого момента украинские граждане вернуться домой. Точная дата его визита неизвестна, но это произойдет в ближайшие дни. Возможно, в начале следующей недели.

Это даст России возможность сказать Франции, что они выполняют договоренности.

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