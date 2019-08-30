Пленники Кремля: ни подтверждения, ни опровержения нет

Пленники Кремля: ни подтверждения, ни опровержения нет133 Читать материал на украинском
Отец пленного моряка Дмитрий Эйдер прокомментировал новости по поводу того, что украинские пленники возвращаются домой.
Он заявил, что никакой окончательной информации по поводу возвращения моряков в Украину еще нет. Нет ни подтверждения, ни опровержения этих новостей. Даже адвокаты, которые находятся в Москве не знают, что на самом деле происходит. Поэтому он никак не может прокомментировать эти новости. Родители и родственники находятся в состоянии ожидания прибытия рейса с четырех часов утра. Эйдер заявил, что вся информация, которая появлялась в соцсетях также не является подтвержденной. Никакой конкретики еще не было.
Офис Президента уже начал отрицать информацию, которую в своем посте обнародовал Рябошапка, когда сделал репост новости российских СМИ. Родители и родственники приехали в аэропорт ночью, подождали там и разъехались. На данный момент нет никакой информации, о том какой именно самолет, когда и в какой именно город прибудет.
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