Пленники Кремля: ни подтверждения, ни опровержения нет

Отец пленного моряка Дмитрий Эйдер прокомментировал новости по поводу того, что украинские пленники возвращаются домой.

Он заявил, что никакой окончательной информации по поводу возвращения моряков в Украину еще нет. Нет ни подтверждения, ни опровержения этих новостей. Даже адвокаты, которые находятся в Москве не знают, что на самом деле происходит. Поэтому он никак не может прокомментировать эти новости. Родители и родственники находятся в состоянии ожидания прибытия рейса с четырех часов утра. Эйдер заявил, что вся информация, которая появлялась в соцсетях также не является подтвержденной. Никакой конкретики еще не было.

Офис Президента уже начал отрицать информацию, которую в своем посте обнародовал Рябошапка, когда сделал репост новости российских СМИ. Родители и родственники приехали в аэропорт ночью, подождали там и разъехались. На данный момент нет никакой информации, о том какой именно самолет, когда и в какой именно город прибудет.

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