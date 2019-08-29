Инсайды из кулуаров новой Верховной Рады: журналист ОбозTV

Журналист OBOZREVATEL Виталий Тысячный рассказал о деталях происходящего в кулуарах Верховной Рады.

"Здесь настоящий аншлаг сегодня. Депутаты уже приняли присягу. Они еще не знают, за что будут голосовать сегодня, но уже точно известно, что сегодня состоится голосование за главу новой Верховной Рады, за первого вице-спикера, за состав Кабмина и за назначение нового премьер-министра Украины. Возможно, также депутаты успеют обсудить и вопрос отмены депутатской неприкосновенности ", - заявил журналист OBOZREVATEL

Ранее сообщалось, что депутаты планируют проголосовать законы против "депутатского спама", то есть против устаревших методов работы в Верховной Раде. По этому и по другим законопроектам Виталий Тысячный заявил, что, возможно, ряд первоочередных голосований будет перенесен на следующие дни.

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