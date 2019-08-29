Наказание командиров за ошибки приведет к деморализации в армии: политолог

Политический и военный эксперт Юрий Кочевенко дал комментарии по поводу пятой годовщины трагедии в Иловайске.

Он отметил, что в Украине по сей день существует огромная проблема с точностью данных, поэтому четко посчитать каковы потери среди украинских военных в 2016 году достаточно сложно. Он отметил, что споры существуют даже по поводу того, что именно считать потерями и за какой именно период.

Эксперт отметил, что какого-либо умысла у наших военных руководителей в государственной измене не было. Он считает, что за ошибку в стратегии или тактике ведения боя военных командиров наказывать нельзя, ведь это полностью уничтожит инициативу в украинской армии.

Кочевенко заявил, что говорил с российским экспертом, приближенным к российскому генштабу, и, по его информации, в Иловайске воевало восемь батальонов регулярной российской армии, а это говорит о том, что у украинских добровольцев и украинской армии, в ее состоянии на тот момент, в Иловайске не было никаких шансов.

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