Наказание командиров за ошибки приведет к деморализации в армии: политолог

Наказание командиров за ошибки приведет к деморализации в армии: политолог50 Читать материал на украинском
Политический и военный эксперт Юрий Кочевенко дал комментарии по поводу пятой годовщины трагедии в Иловайске.
Он отметил, что в Украине по сей день существует огромная проблема с точностью данных, поэтому четко посчитать каковы потери среди украинских военных в 2016 году достаточно сложно. Он отметил, что споры существуют даже по поводу того, что именно считать потерями и за какой именно период.
Эксперт отметил, что какого-либо умысла у наших военных руководителей в государственной измене не было. Он считает, что за ошибку в стратегии или тактике ведения боя военных командиров наказывать нельзя, ведь это полностью уничтожит инициативу в украинской армии.
Кочевенко заявил, что говорил с российским экспертом, приближенным к российскому генштабу, и, по его информации, в Иловайске воевало восемь батальонов регулярной российской армии, а это говорит о том, что у украинских добровольцев и украинской армии, в ее состоянии на тот момент, в Иловайске не было никаких шансов.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.