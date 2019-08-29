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Для инвесторов важна нормальная система налогообложения: экономист

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Экономист Борис Кушнирук заявил, что исполнительная власть является чрезвычайно важной для Зеленского, поэтому он будет минимально затягивать с формированием нового кабмина.

Он считает, что новый премьер-министр Украины будет абсолютно подконтрольным президенту и слепо подчиняться его приказам. С высокой вероятностью новым премьером Украины станет Гончарук, а он, по словам эксперта, является слабым экономистом. Его кандидатура может быть не согласована с МВФ и США, но это пока не было препятствием для Зеленского, который сохранил в должности Андрея Богдана, против кандидатуры которого выступали Соединенные Штаты.

Со сменой власти в Украине, по мнению Кушнирука, эпоха бедности закончится только для предпринимателя Игоря Коломойского.

Эксперт определил два варианта развития событий на рынке земли. Один из них быстрый и приведет к стремительному росту экономики Украины, другой - длиннее и имеет риски из-за потенциальных владельцев украинской территории.

Кушнирук назвал имена пяти министров, которых президент должен оставить в правительстве для того, чтобы выполнить обещанный рост экономики на 5-7% ежегодно. Также он отметил, что для привлечения необходимого количества инвестиций, в первую очередь, должны быть созданы нормальные условия налогообложения. Это сразу замотивируем потенциальных инвесторов вкладывать средства в экономику Украины, добавил эксперт.

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