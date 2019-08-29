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Спрашивать с новых депутатов будут больше, ведь кредит доверия к ним выше

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Депутаты новой Верховной Рады ждут 13-ти часов для того, чтобы начать заседание.

"Под стенами парламента Украины собралось немало митингующих, которые требуют отставки того или иного министра или высокопоставленного чиновника. Все они ожидают от нового созыва честности и открытости в своем выборе", - заявил специальный корреспондент OBOZREVATEL Юрий Пугач, который в эти минуты находится под стенами ВР.

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, заявил, что для украинцев абсолютной нормой является поведение, когда все критикуют все. Конструктивная критика, по его мнению. дает возможность новым депутатам не делать ошибок. То есть, когда человек критикует, это не от того, что он ненавидит или завидует. Это происходит потому, что люди не хотят снова допустить ошибок предыдущей власти.

К новым политикам из партии "Слуга народа" значительно выше кредит доверия, но и спрашивать с них будто гораздо больше, заявил Тизенгаузен.

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