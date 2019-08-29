Шуфрича назначают, потому что Медведчуку принадлежат все телеканалы: эксперт

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен заявил, что новые депутаты выглядят растерянными, что они не знают, что им делать.

По его оценкам коалиция в новой ВР не нужна, поскольку есть монобольшинство, которое формируют исключительно народные избранники от партии "Слуга народа". Эксперт считает, что партией, которая будет находится в активной оппозиции к действующему большинству будет "Европейская солидарность" Петра Порошенко. На этом фоне Тизенгаузен выразил заинтересованность, станет ли Порошенко "дружить" с "Оппозиционным блоком" против "Слуги народа".

Если новая ВР станет менять конституцию, то для этого "Слуга народа" будет использовать мажоритарщиков, с их помощью может набраться необходимое количество голосов, заявил эксперт.

Медведчук, по словам Бориса Тизенгаузена, уже владеет большинством телеканалов в Украине и сейчас планирует покупать телеканал "Прямой". Поэтому кум Путина остается важным игроком, с помощью которого будут передаваться сообщения президенту России. И именно потому, что большинство каналов теперь принадлежат Медведчуку, руководителем комитета свободы слова могут назначить Нестора Шуфрича. Однако само назначение, по словам эксперта, еще не произошло, поэтому говорить об этом, как о свершившемся факте пока рано.

По поводу нового премьера Тизенгаузен считает, что это будет неамбициозная личность, которая постоянно будет находиться в тени Владимира Зеленского и будет просто выполнять его приказы.

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