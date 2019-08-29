Сегодня проходит первое заседание новой Верховной Рады

Сегодня Украина празднует День памяти защитников. Этот день своим указом назначил президент Зеленский.

Сегодня на свое первое заседание собирается новая Верховная Рада. Депутаты примут присягу, ее зачитает старейший по возрасту народный избранник. Это будет 78-милетний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Далее депутаты сформируют президиум первой сессии и состоится доклад предыдущего спикера Верховной Рады. После этого к народным избранникам обратится с посланием президент Украины. И уже сегодня депутаты могут начать процесс назначения нового правительства Украины. Если торжества и официальная часть затянутся, то назначением нового правительства народные избранники будут заниматься уже 3 сентября.

Журналист OBOZREVATEL Юрий Пугач побывал под стенами новой Верховной Рады и воочию увидел, что там происходит. Он отметил, что 9 созыв новой Верховной Рады Украины начал свою работу с возложения цветов к Стене памяти погибших за Украину.

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