Богатыреву отпустят уже сегодня: адвокат

Адвокат Егор Штокалов прокомментировал задержание Раисы Богатыревой.

Он заявил, что, скорее всего, Богатыреву отпустят уже сегодня. Потому что есть регламент задержания – задержанного должны немедленно передать в суд для избрания меры пресечения, добавил адвокат. По сути, пограничный контроль выполнил свою функцию – они задержали человека, потому что он был в национальном розыске, они дождались представителя Национальной полиции и передали Богатыреву правоохранителям, заявил Штокалов.

Он отметил, что учитывая ту статью, которую инкриминируют Богатыревой, мера пресечения может быть в виде содержания под стражей. Но учитывая, что все-таки Голосеевский суд обязал закрыть уголовное производство, причем "в самый короткий период", эксперт допускает, что следственный судья сегодня либо откажет в избрании меры пресечения, либо изберет в виде личного обязательства. Это означает, что задержанная обязуется по первому вызову прибывать к следователю или к судье для рассмотрения какого-либо процессуального вопроса.

"Это мой прогноз", - заявил адвокат.

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