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Под завалами могут находиться еще шесть человек: взрыв в Дрогобыче

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Сотрудник отдела коммуникации полиции во Львовской области Иванна Кутнив прокомментировала ситуацию с расследованием взрыва, который произоел в жилом доме города Дрогобич.

Она заявила, что сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Предварительная причина взрыва, по словам Кутнив, – это нарушение нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства. Окончательную причину эксперт пока назвать не может, так как работы еще продолжаются и причина будет установлена позднее во время досудебного расследования.

Сейчас в больницах уже находятся семеро пострадавших, из них трое детей. Также подтверждена информация про двух погибших – это 62-летний мужчина и 43-летняя женщина. По предварительной информации, под завалами могут находится еще шесть человек.

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