Взорвался жилой дом в Дрогобыче, двое погибших: представитель ДСНС

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ДСНС Украины во Львовской области Виталий Туровцев прокомменировал взрыв, который произошел в четырехэтажном доме в Дрогобыче.

Туровцев сообщил, что в лечебном учреждении города Дрогобыч сейчас находится семь человек. Также двух человек спасатели нашли под завалами без признаков жизни. Он также отметил, что в доме разрушен целый подъезд. Другие жители подъезда и смежных квартир официально отселены оттуда, также определен отель, где они временно будут проживать, и места, где они смогут питаться.

Вся деятельность правоохранительных органов направлена на то, чтобы разобрать завалы и добраться до первого этажа, чтобы убедиться, что там нет людей, добавил Туровцев.

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