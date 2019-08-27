Журналист о 100 днях Зеленского на должности Президента: скорее ''минус''

Блогер и журналист Кирилл Сазонов дал оценку первых 100 дней работы на должности президента Украины Владимира Зеленского.

Журналист отметил, что по итогам этих 100 дней ему очень сложно о чем-то говорить. Однозначно, он не увидел пока никаких серйозных результатов.

Некоторые смены губернаторов у Сазонова вызывают вопросы, а некоторые – вызывают симпатию. С момента выхода на работу Зеленский потребовал увольнения от 34 чиновников, отметил эксперт, а из них уволились всего трое. То есть - это 9% эффективности, добавил Сазонов.

Звонок Путину – вот, пожалуй, самое запоминающиеся событие, заявил журналист. И с его точки зрения это был очень неудачный звонок, потому что Зеленский попросил Путина повлиять на террористов, фактически дав понять, что не считает Россию участником конфликта.

Также эксперт вспомнил неудачную попытку отмены парада. Он отметил, что альтернативный парад, где прошли ветераны, волонтеры, собрал гораздо больше людей и вызвал гораздо больше эмоций и поддержки общества.

"Понятно, что Зеленский - совершенно новый человек в этой игре, но пока мы видим скорее минус", - заявил Сазонов.

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