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12 грн за килограмм картофеля до конца года: прогнозы экперта

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Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко прокомментировал динамику удешевления картофеля в Украине.

Одним из факторов снижения цены аналитики называют то, что украинцы начали собирать урожай этого продукта, а другим фактором считают импорт картофеля из соседней Белоруссии. Аналитики уточняют, что еще на предыдущей неделе цены на украинский картофель были самыми высокими в регионе, однако к концу недели цены на картофель в Украине стали ниже, чем даже в соседней Польше. Также свою роль сыграли праздники, которые привели к отложенному спросу и, соответственно, к увеличению предложения. В среднем за период праздников картофель подешевел на 2-2,5 гривны.

Эксперт отметил, что урожай в этом году в Украине был рекордным, однако картофель в этом году не уродился. Картофель был единственным продуктом в пищевой корзине, который за прошлые годы существенно не вырос в цене. Эксперт заявил, что в ближайшее время сильных изменений в цене не будет, цена, по его оценкам, может снизиться до 12-13 грн за килограмм картофеля.

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