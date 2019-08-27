Новые санкции США против РФ не будут эффективными: экономист

Экономист Тарас Козак прокомментировал введение нового пакета санкций США в отношении России по делу Скрипалей.

Это уже второй этап санкций США против РФ в этом деле. Согласно новых санкций Вашингтон будет выступать против выдачи кредитов или других видов финансовой помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Международный Валютный Фонд и Всемирный банк. США усилят лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий, запретят американским банкам участвовать в первичном валютном суверенном долге России и предоставлять кредиты правительству РФ. Новые санкции США не затрагивают российские государственные компании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях.

По мнению экономиста действенность этого пакета санкций, равно как и первого, не будет высокой. По его словам, ограничения на участие в покупке российских облигаций на первичном рынке не является эффективным, поскольку банки могут приобрести их на вторичном рынке у французской или любой другой иностранной компании. А санкции по поводу кредитов МВФ и Всемирного банка тоже не являются действенными, поскольку Россия давно не пользуется услугами этих организаций, добавил эксперт.

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