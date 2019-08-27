Украина должна быть активной при подготовке встреч в Нормандском формате: эксперт

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк прокомментировал новость о том, что советник Дональда Трампа Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев.

Болтон сообщил об этом в своем Twitter, где отметил, что американский президент поддерживает реформы, которые анонсировал президент Зеленский. Также эксперт дал комментарии по поводу возможного проведения встречи в Нормандском формате уже в ближайшие недели.

Тарас Семенюк заявил, что по результатам встречи государств на саммите Большой семерки, он не может констатировать положительные сдвиги для Украины. Ведь, по словам, эксперта на саммите ни разу, например, не прозвучал "крымский вопрос". Семенюк отметил, что сверхдержавы мира сейчас больше концентрируются на внутренних проблемах, а организацию и подготовку встреч в нормандской формате будут планировать Франция и Германия.

По мнению эксперта, Украина должна более активно включаться в процесс планирования и подготовки этих встреч, поскольку, если отдать этот вопрос другим странам, то результат встреч может не соответствовать национальным интересам Украины.

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