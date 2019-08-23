Джонсон закинул ногу на стол перед Макроном: комментарий эксперта

Физиогномист Александр Иванов прокомментировал случай, когда премьер Великобритании закинул ногу на стол перед президентом Франции.

Перед тем, как разбирать этот конкретный случай Иванов посоветовал начать с личности самого Бориса Джонсона. Он назвал британского премьера очень эпатажной личностью. По мнению физиогномисты эпатаж Бориса Джонсона является врожденным, он с ним родился и этот эпатаж для Джонсона, по мнению эксперта, является нормальным абсолютно естественной поведением. Он сравнил Джонсона с Барбарой Стрейзанд и Леди Гагой, которые очень легко привлекают внимание публики к своей персоне.

Более того, заявил эксперт, современные лидеры мировой политики понимают, что они должны быть своего рода "рок-звездами", для того чтобы быть настоящими политическими лидерами своего народа. И их основная задача, по словам физиогномистов, привлекать к своей персоне как можно больше внимания.

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