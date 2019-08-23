Джонсон закинул ногу на стол перед Макроном: комментарий эксперта

Джонсон закинул ногу на стол перед Макроном: комментарий эксперта48 Читать материал на украинском
Физиогномист Александр Иванов прокомментировал случай, когда премьер Великобритании закинул ногу на стол перед президентом Франции.
Перед тем, как разбирать этот конкретный случай Иванов посоветовал начать с личности самого Бориса Джонсона. Он назвал британского премьера очень эпатажной личностью. По мнению физиогномисты эпатаж Бориса Джонсона является врожденным, он с ним родился и этот эпатаж для Джонсона, по мнению эксперта, является нормальным абсолютно естественной поведением. Он сравнил Джонсона с Барбарой Стрейзанд и Леди Гагой, которые очень легко привлекают внимание публики к своей персоне.
Более того, заявил эксперт, современные лидеры мировой политики понимают, что они должны быть своего рода "рок-звездами", для того чтобы быть настоящими политическими лидерами своего народа. И их основная задача, по словам физиогномистов, привлекать к своей персоне как можно больше внимания.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.