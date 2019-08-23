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Имидж сексистов за "Слугой народа" уже закреплен: общественная активистка

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Координатор общественного альянса "Политическое действие женщин" Ирина Тишко прокомментировала скандал с депутатом от партии "Слуга народа" Максимом Бужанским, который оскорбил журналистку.

Она поздравила партию "Слуга народа" за то, что они получили имидж сексистов, еще до начала функционирования нового парламента. К сожалению, единственным выходом для них теперь, по мнению госпожи Тишко, является введение в Верховной Раде ответственности за подобные высказывания. Эксперт заявила, что, если бы депутата лишали мандата за подобные поступки, это был бы действительно действенный способ для борьбы с подобными заявлениями. Тишко выразила надежду, что многие украинские женщины объединятся и поддержат такую инициативу.

Она заявивла, что искоренение проблемы сексизма является необратимым путем и отметила, что украинское общество стало более чувствительным к подобным темам.

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