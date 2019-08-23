Какие улицы перекроют на День Независимости Украины: репортаж

Во время празднования Дня Государственного Флага Украины 23 августа и Дня Независимости Украины 24 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта.

Ограничения будут действовать в местах подготовки на проведение военных мероприятий. Детально об этом рассказал репортер OBOZREVATEL Юрий Пугач.

Он отметил, что в Киеве 23 и 24 августа перекроют ряд улиц, так сегодня с семи утра ограничения действуют на улице Крещатик, здесь отмечают празднования Дня Государственного Флага Украины. Перекрыт и Русановский бульвар, поскольку там состоится забег в вышиванках.

Корреспондент также отметил, что с 17 часов 23 августа и до завершения мероприятий по празднованию Дня независимости движение будет ограничено по Большой Житомирской, Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, по Владимирскому спуску, а также по улицам Михаила Грушевского, Героев Крут, Михаила Городецкого и по аллее Героев Небесной Сотни.

Пугач также отметил, что предусмотрен запрет на парковку вблизи мест проведения торжественных мероприятий.

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