Что Украина получила от Нетаньяху: экс-посол Украины в Израиле

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле в 2005-2010 годах Игорь Тимофеев прокомментировал результаты встречи президентов Украины и Израиля, которая состоялась на днях в Киеве.

Он рассказал о причинах отказов в пересечении границы, которые в последнее время случались со многими украинцами. Гость студии отметил, что причиной могли быть политические вопросы и так украинцам указывали на определенные вещи во внешней политике, которые мы могли делать неправильно, ведь сами таможенники вряд ли создавали бы препятствия, добавил эксперт.

Также Тимофеев объяснил, почему Украина не комментирует по факту переговоров, что на них поднимался вопрос Иерусалима как столицы Израиля. Он заявил, что Украина не будет поддерживать такую позицию, поскольку это автоматически нарушит нашу международную политику по вопросам аннексированных украинских территорий.

Посол заявил, что Израиль не стал посредником между Украиной и РФ по той причине, что им это не выгодно. Израиль имеет очень прочные связи с РФ и не заинтересован в их ухудшении.

Военная помощь Израиля Украине, по мнению Тимофеева, могла обсуждаться лишь в контексте технологий. Это означает, что Украина может получить доступ к современным технологиям, которыми располагает Израиль, но не напрямую.

Эксперт пояснил, что зона свободной торговли с Израилем для Украины больше выгодна, нежели рискована. Предпосылок для того, чтобы Украина стала сырьевым придатком Израиля посол не видит.

Пенсионные договоренности посол назвал однозначно положительным результатом, поскольку граждане РФ и Украины, проживающие в Израиле, постоянно поднимают между собой эту тему. Ранее граждане РФ, которые получали пенсии щеголяли этим. Теперь и украинцы будут получать пенсии в Израиле. И по мнению посла, это очень положительно в контексте имиджа Украины на международной арене.

Также Тимофеев заявил, шо Нетаньяху может передать Путину какой-то важный месседж от Зеленского, поскольку Нетаньяху имеет к президенту Украины личные симпатии.

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