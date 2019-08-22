Депутаты партии ''Слуга народа" живут по ''пацанским понятиям'': Янина Соколова

Телеведущая Янина Соколова прокомментировала обращение около сотни украинских женщин к президенту Зеленского с требованием отреагировать на высказывания отдельных политиков.

Речь идет о скандале с новоизбранным депутатом от партии "Слуга народа" Максимом Бужанским, который оскорбил журналистку "Нового времени". В обращении к президенту женщины требуют разработать и внедрить этический кодекс, который регулировал бы риторику представителей власти.

Соколова заявила, что давно не ждет адекватных ответов в стиле европейских политиков от президента Украины и уверена, что также чувствует себя большое количество мыслящего населения Украины. Журналистка отметила, что она лично знает больше десятка депутатов от партии "Слуга народа", которые живут по так называемым "пацанским понятиям", которые широко использовались криминальными авторитетами девяностых годов. По ее мнению, именно их "пацанские понятия" диктуют и модель их поведения, и модель их общения с другими людьми.

Соколова напомнила, что уважительное отношение к журналистам давно стало аксиомой для всех европейских и мировых политиков, но, по ее словам, этого пока не произошло в Украине.

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