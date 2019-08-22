У копов связаны руки: полицейский о причинах ''пьяных ДТП''

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий прокомментировал количество ДТП, которые происходят с участием водителей, находящимися в алкогольном опьянении.

Он отметил, что самой большой проблемой сегодня является превышение скорости. Именно эта причина вызывает наибольшее количество ДТП в Украине. Но "пьяные ДТП", по словам полицейского, находятся на втором месте и стремительно догоняют лидера. Главной причиной такого положения вещей Белошицкий называет отсутствие необходимых полномочий у полицейских. Так, например, сейчас полицейские не могут останавливать авто без причины, пока водитель не нарушает правила движения, просто для проверки водителя на состояние опьянения. Он добавил, что европейские страны удачно используют практику "трезвого понедельника". Например, в соседней Польше в этот день полицейские могут просто остановить и проверить все авто на проезжей части.

Также среди основных причин ДТП полицейский назвал небрежность и безответственность пешеходов, которые довольно часто переходят дорогу в местах, где переход не предусмотрен правилами дорожного движения.

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