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Всемирный банк заинтересовался украинским черноземом: социолог

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22 августа с официальным визитом в Украину прибывает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Это первый его визит в Украину после того, как он занял свой пост в апреле этого года. Встреча Малпасса с президентом Зеленским запланирована на 23 августа. В официальных заявлениях сообщалось, что Малпасс планирует обсудить планы реализации экономических реформ в Украине и ускорения экономического роста.

Доктор социальной политики Зиновий Свереда прокомментировал новость о визите президента Всемирного банка в Украину. Он отметил, что вопрос украинской земли является очень актуальным в мире, поскольку население планеты постоянно увеличивается, а плодородной земли на планете не прибавляется. Поэтому, по словам эксперта, украинцы будут иметь эффективный рынок земли, который будет работать в их пользу, когда смогут защищать свои интересы. Для этого нужно построить стратегию продовольственной безопасности государства.

Свереда отметил, что последние полтысячи лет мир вокруг Украины воевал за украинские земли, ресурсы и людей, и визит президента Всемирного банка, по мнению эксперта, связан именно с вопросами реформ относительно рынка земли в Украине.

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