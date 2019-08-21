Новые комитеты ВР: меньше всего депутатов занимается ЕС и свободой слова

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал решения партии "Слуга народа" о том, кому и сколько мест отдано в новых комитетах Верховной Рады Украины.

Новая Верховная Рада будет иметь 23 комитета, в отличие от 27 комитетов старой ВР. Также накануне этого эфира депутат от партии "Европейская солидарность" возмутилась тем, что в комитете по вопросам евроинтеграции должны работать всего 7 человек, тогда как в комитете по вопросам цифровой трансформации их должно быть 20.

Владимир Фесенко отметил, что поскольку партия "Слуга народа" получила такую большую поддержку украинских граждан, то и распределения мест в комитетах должно происходить соответственно.

Он также заявил, что ситауция, когда в "богатых" кабинетах работают более 20 человек, а в комитете по вопросам свободы слова менее 10, была и раньше. Политолог назвал нововведения по ограничение по количеству депутатов в том или ином комитете однозначно положительными, так как ранее, например, в бюджетном комитете было до 50 депутатов. И самая большая конкуренция была именно в том, чтобы попасть в "бюджетный" комитет. Меньше всего депутатов по словам Фесенко всегда было в комитете по образованию и в комитете по культуре. В этом году меньше всего депутатов в комитетах по вопросам интерграции Украины в ЕС и комитете по вопросам свободы слова.

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