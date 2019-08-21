Никакого подтверждения о возврате политзаключенных нет: эксперт

Председатель ОО "Объединение родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец прокомментировал слухи о том, что Россия может вернуть Украине пять политзаключенных.

Он назвал любую информацию по этому поводом исключительно слухами, поскольку, по его словам, никто не знает, где именно сейчас находятся заключенные, куда и по какой причине их перевели. Это касается и Сенцова, и Карпюка и других политзаключенных. Эксперт также отметил, что все хайп, который поднялся в СМИ по поводу возвращения политзаключенных точно не идет на пользу ни самим незаконно задержанным, ни их родственникам.

Все информация по этому поводу не является проверенной, еще раз подчеркнул Котелянец, поскольку первоначальный источник этой информации просто опубликовал свое предположение у себя на странице в социальной сети.

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