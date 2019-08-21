Как победить осеннюю депрессию: советы психолога

Психолог Елена Рыхальська отметила, что депрессивное состояние людей осенью обусловлено, в первую очередь, физиологически.

Она посоветовала каждому придумать себе определенные осенние ритуалы, которые будут приносить человеку удовольствие. Это поможет легче и с радостью переживать сложные моменты, связанные с осенней хандрой. Психолог заявила, что для человека нет разницы большую радость или маленькую он переживает. Фактически, по ее словам, для нашего мозга нет разницы, ест ли человек любимую конфету, или ему подарили новый автомобиль, поскольку мозг одинаково реагирует и на то и на другое, активируя свой центр удовольствия.

Поэтому психолог назвала осень временем года, когда людям нужно научиться получать удовольствие и радость от простых вещей.

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