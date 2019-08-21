Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Как победить осеннюю депрессию: советы психолога

63 Читать материал на украинском

Психолог Елена Рыхальська отметила, что депрессивное состояние людей осенью обусловлено, в первую очередь, физиологически.

Она посоветовала каждому придумать себе определенные осенние ритуалы, которые будут приносить человеку удовольствие. Это поможет легче и с радостью переживать сложные моменты, связанные с осенней хандрой. Психолог заявила, что для человека нет разницы большую радость или маленькую он переживает. Фактически, по ее словам, для нашего мозга нет разницы, ест ли человек любимую конфету, или ему подарили новый автомобиль, поскольку мозг одинаково реагирует и на то и на другое, активируя свой центр удовольствия.

Поэтому психолог назвала осень временем года, когда людям нужно научиться получать удовольствие и радость от простых вещей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Елена Рыхальская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...