Трамп показал Путину ''морковку'', чтобы замотивировать: политолог

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак прокомментировал заявления презендента США, который поддержал возвращение России в Большую восьмерку.

Россию исключили из Большой восьмерки в 2014 году после того, как она аннексировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Представители стран Большой семерки неоднократно заявляли, что возвращение РФ возможно только при условии решения "украинского вопроса".

Шлинчак заявил, что геополитическая карта существенно изменилась за последние несколько лет. На многие вещи влияют и факторы внутренней политики США, где фактически уже началась президентская гонка. В 2020 году эта гонка будет в самом разгаре, и по мнению эксперта, Трамп планирует использовать вопрос возвращения РФ в Большую восьмерку во время выборов. Он отметил, что для Украины наступают очень тяжелые времена. Эксперт нагалосив, что украинцев предупреждали о некомпетентности нынешнего президента в вопросах внешней политики, неоднократно говорили об этом, по словам Шлинчака и самому президенту Зеленскому.

Единственным выходом в этой ситуации эксперт назвал привлечение к переговорам специалистов по вопросам международной политики, а не только лиц, являющихся шоуменами. Шлинчак назвал заявления Трампа своеобразной "морковкой", которую показали России, чтобы мотивировать ее в процессе переговоров. Эксперт отметил, что мировые лидеры начинают уважать РФ и без участия последней в G8. Это подтверждает и тот повышенный интерес, с которым президент Франции общался с Путиным .

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!