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Зеленскому нужно убеждать не только Путина, а и Макрона с Меркель: эксперт

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Эксперт по международным вопросам Анна Шелест прокомментировала переговоры французского президента Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина.

Шелест отметила, что идея, которую озвучил год назад французский президент, по конкретике, на основе которой должны проходить встречи в нормандском формате, сейчас звучит из уст всех политиков, участвующих в переговорном процессе. Ситуация сегодня отличается от той, что была год назад. Эксперт напомнила, что когда Макрон впервые заговорил о конкретике, РФ вообще отказывалась от встреч в нормандском формате и ждала результатов выборов в Украине. Путин настаивал, что готов говорить с любым представителем украинской власти кроме президента Порошенко, и сегодня, по словам Шелест, очевидно, что он уже не может использовать эту отговорку.

Шелест посоветовала Зеленскому очень тщательно подготовиться к предстоящим переговорам и не надеяться, что он просто сможет переговорить Путина. Зеленскому нужно будет убедить не только Путина, но и Макрона с Меркель. Он должен привести очень четкие и конкретные факты нарушений со стороны РФ, для того чтобы Путин на этот раз не смог сказать, что "их там нет". Это должны быть и видео, и фото фиксации нарушений, и отчеты ОБСЕ.

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