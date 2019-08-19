Высокая культура секса: советы гинеколога

Не всегда украинцы возвращаются с отдыха только с магнитиками и подарками. По данным ВОЗ венерические заболевания ежедневно поражают около 1 млн человек в мире.

Врач-гинеколог Сергей Бакшеев прокомментировал такое высокое количество венерических заболеваний и посоветовал, как украинцам лучше и безопаснее заниматься сексом. В ВОЗ отмечают, что прогресса в процессе остановки распространения основных венерических заболеваний в мире пока нет. По их данным каждый 25 человек в мире имеет одну из самых распространенных венерических болезней: хламидиоз, гонорею, сифилиз и трихомонаду. Если эти болезни не лечить, они могут привезти к бесплодию и повышению возникновения ВИЧ.

Гинеколог сказал, что по темпам распространения ВИЧ Украина входит в группу лидеров. Фактически, у нас эпидемия ВИЧ, добавил он. Вместе с тем, врач отметил, что Украина движется хорошими темпами в повышении сексуальной культуры, которая, по его мнению, здесь развивается значительно лучше чем в других странах бывшего Советского Союза.

Бакшеев заявил, что венерические болезни были всегда, просто не всегда их таковыми считали врачи. Так, например, Европу сифилизом заразили моряки из команды Христофора Колумба. Фактически, возвращение их в Европу привело там к эпидемии этой болезни, а трихомониаз, по словам врача, более 80 лет считался нормальным обитателем человеческого тела и не лечился. Он отметил, что сегодня инфекции, которые передаются половым и сексуальным путем, лечатся.

Самой большой проблемой сексуальных и половых отношений врач назвал невозможность определения факта заражения инфекцией по внешнему виду возможного партнера. Это касается как смертельных болезней, таких как гепатит или СПИД, так и излечимых вирусных заболеваний, таких как хламидиоз. Бакшееев советует обязательно пользоваться презервативом, хотя и отмечает, что презерватив не защищает от заражения на 100%. Также, если контакт с новим партнером и состоялся, он советует как можно быстрее провериться на наличие новой вирусной базы в теле.

Врач заявляет, что в самом "клубном сексе", то есть большом количестве половых контактов, нет ничего плохого. Плохим и опасным является факт передачи партнерами инфекций, которые часто протекают скрыто и никак себя не проявляют на уровне симптомов.

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