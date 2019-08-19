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9 умерших от пожара в Одессе: задержан только руководитель отеля

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Пресс-секретарь прокурора Одесской области Инна Верба сообщила о новых деталях расследования по делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар".

Она опровергла информацию о задержании трех человек. Эта информация, по ее словам, не соответствует действительности. Верба заявила, что не знает, почему эта информация распространяется в интернете.

Официально задержан и статус подозреваемого имеет один человек, заявила пресс-секретарь – это фактический владелец отеля, где произошел пожар, унесший жизни 9 человек. Сейчас он уже имеет статус подозреваемого. Вчера фактическому владельцу сообщили о подозрении, сегодня прокуратура будет обращаться в суд с избранием меры пресечения. Ему инкриминируют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

Следователи сейчас работают, отметила Верба. Основная версия – это возгорание щитка в прачечной. Версия о том, что было убийство, и пожар был, чтобы скрыть убийство, следователями уже отвергнута. Они провели экспертные исследования с телами. Все люди погибли в результате пожара.

Верба также сообщила, что уже начато расследование по 367 статье УК Украины – "служебная халатность". Это расследование осуществляет ГБР (Государственное бюро расследований) с территориальным управлением в Николаеве. В рамках этого уголовного производства отрабатывается законность действий, бездействие сотрудников ДТСН и других контролирующих органов.

Задержанному руководителю гостиницы, по словам Вербы, сегодня должны избрать меру пресечения. Это произойдет после того, как завезут ходатайство в суд, его зарегистрируют и будет автораспределение. Эксперт отметила, что уже сегодня после обеда будет рассматриваться сама санкция.

Она выразила сомнения, что речь зайдет о залоге и посоветовала дождаться самой санкции, чтобы не влиять негативным образом на рассмотрение дела и на сам суд.

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