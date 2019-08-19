Юридически в Украине войны нет: эксперт прокомментировал заявления Разумкова

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступил с заявлением о том, что окончание войны с Россией в ближайшее время не представляется возможным.

Напомним, что предвыборная риторика этой партии заключалась, именно в том, что сама война на Донбассе не заканчивается из-за нежелания ее закончить лично экс-президентом Украины Петром Порошенко, партия часто заявляла, что, якобы, сам украинский президент имеет финансовые выгоды от вооруженного противостояния в регионе .

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал это заявление, отметив, что у руководства страны сегодня нет понимания того, что происходит на востоке Украины. Или, по словам эксперта, уже у нынешней власти, есть интерес, чтобы "статус-кво" с этой войной продолжался бесконечно долго. Он заявил, что эта история повторяет предвыборные обещания президента Порошенко, который до выборов обещал завершить войну за две недели.

Жданов отметил, что, во-первых, нельзя закончить то, чего не существует, а юридически в Украине войны нет. И для того, чтобы ее решить, нужно сначала юридически признать, что война происходит, а потом искать пути решения спорных вопросов. Если украинский парламент официально признает факт войны на территории Европы, то международная система безопасности, должена будет на этот факт реагировать. Если реакции со стороны соответствующих международных организаций не будет, это докажет тот факт, что системы международной безопасности больше не существует, добавил Жданов.

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