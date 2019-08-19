Нетаньяху передаст: после Зеленского поедет к Путину

Сегодня состоялась встреча премьер-министра Израиля Бениямина Нетаньяху с президентом Зеленским.

Накануне Нетаньяху заявил, что сотни тысяч граждан Израиля являются выходцами из Украины, поэтому он оценивает эту встречу как крайне важную. Ранее он также говорил о готовности выступить посредником в переговорах между Украиной и РФ. О возможном ходе переговоров между двумя лидерами рассказал эксперт международник Андрей Бузаров.

Он заявил, что этот визит подтверждает, что сегодня Укарина интересна Израилю как с политической и экономической, так и с гуманитарной точки зрения. Вместе с тем, Бузаров не верит в то, что Нетаньяху официально согласится стать посредником между Россией и Украиной. Он сравнил такую ситуацию с посредничеством Украины в конфликте между Палестиной и Израилем. Эксперт отметил, что результатом именно этого визита может стать гуманитарная помощь Израиля регионам Донбасса.

Бузаров добавил, что надеяться на одностороннюю поддержку Израиля в конфликте Украины с РФ не стоит, поскольку по его мнению, все мощные государства всегда ведут двойную политическую игру. Эксперт отметил, что на международной арене Украина не является важным геополитическим фактором для большинства ведущих игроков, кроме России, где президент Путин использует ее для поднятия своего рейтинга.

По поводу встречи Нетаньяху и Зеленского, Бузаров заявил, что президента Украины во всем мире сейчас рассматривают как феномен. Никто не понимает, как и почему он победил на выборах, поэтому с ним встречаются скорее из-за хайпа, чем из-за желания решать реальные проблемы.

Важным фактором Бузаров назвал и встречу Нетаниягу с Путиным, которая состоится после встречи израильского премьера с президентом Зеленским в Киеве. Эксперт не исключил, что так Нетаньяху сможет передать Путину важные сообщения от Зеленского. Поведение самого Путина Бузаров оценил, как пассивное. По его словам, Путин, как-будто бы, затаился и выжидает удобного момента для чего-то.

Об отношениях Украины с США, эксперт заявил, что видит возможность для президента Зеленского стать героем в процессе войны на Донбассе, если ему удастся привлечь к этому процессу Трампа. Напомним, что Трамп неоднократно обвинял своего предшественника Обаму в том, что РФ аннексировала Крым. Но Трампу помощь Украине может быть интересна только в контексте его рейтинга на предстоящих выборах президента США.

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