Владельцы отелей не думают о безопасности: пожар в Одессе

Эксперт гостинично-ресторанного бизнеса Богдан Михайлов прокомментировал состояние, в котором находятся отели в Украине.

Он отметил, чтовопрос безопасности должен был подниматься значительно раньше, без доведения ситуации до тех последствий, которые мы имеем сейчас. Эксперт отметил, что подобные ситуации возникали у наших соседей, но, к сожалению, украинцы не научились на ошибках других и не смогли предположить, что подобное произойдет и у нас. Он заявил, что пожары в РФ уже были "колокольчиками" для всей сферы гостинично-ресторанного бизнеса в Украине, для того чтобы начать массовые проверки на безопасность и внедрение стандартов, которые должны быть применены в этой сфере.

Эксперт отметил, что владельцы всех заведений, где происходит массовый отдых людей, обязательно должны оборудовать помещения соответствующими системами пожаротушения, чтобы обезопасить людей на отдыхе. Отель в данном случае, по словам Михайлова, - это не исключение, это также отдых, и трагедия, например, может произойти тогда, когда люди спят. По словам эксперта, большинство владельцев и директоров в Украине экономят на системах защиты от пожара. Руководители в этой сфере считают, что это может случиться, но не произойдет с ними.

Эксперт добавил, что гостиница в Одессе, где произошла трагедия, вообще не имела права работать, ведь в некоторых номерах в ней не было даже окон, а помещение самого отеля - это помещение бывшего трамвайного депо.

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