Дежавю: Михайличенко официально объявлен главным тренером

Теперь Алексей Михайличенко официально возглавит "Динамо", об этом сообщается на официальном сайте команды Игоря Суркиса. С ним подписан контракт на два сезона.

Сегодня состоится первая тренировка с участием нового старого тренера. В то же время, как подсчитал сайт "Динамо" Киев от Шурика, киевское "Динамо" потеряло возможность заработать примерно 45 млн евро призовых за время работы Александра Хацкевича.

В частности, речь идет о трех неудачах в квалификации Лиги чемпионов. Только в этом сезоне "Динамо" могло бы заработать в престижном европейском клубном турнире 28,5 млн евро. Вместо этого сумма призовых в Лиге Европы составит лишь гарантированые 6 миллионов.

Всего же за три года работы Хацкевича с командой киевляне заработали 27,5 млн, хотя эта цифра могла бы составить минимум 72 миллиона.

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