Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Дежавю: Михайличенко официально объявлен главным тренером

76 Читать материал на украинском

Теперь Алексей Михайличенко официально возглавит "Динамо", об этом сообщается на официальном сайте команды Игоря Суркиса. С ним подписан контракт на два сезона.

Сегодня состоится первая тренировка с участием нового старого тренера. В то же время, как подсчитал сайт "Динамо" Киев от Шурика, киевское "Динамо" потеряло возможность заработать примерно 45 млн евро призовых за время работы Александра Хацкевича.

В частности, речь идет о трех неудачах в квалификации Лиги чемпионов. Только в этом сезоне "Динамо" могло бы заработать в престижном европейском клубном турнире 28,5 млн евро. Вместо этого сумма призовых в Лиге Европы составит лишь гарантированые 6 миллионов.

Всего же за три года работы Хацкевича с командой киевляне заработали 27,5 млн, хотя эта цифра могла бы составить минимум 72 миллиона.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...