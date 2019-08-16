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Трам хочет купить Гренландию: американцы уже проводят правовую экспертизу

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил своих советников узнать о возможности покупки Гренландии в Дании.

Об этом сообщила газета "The Wall Street Journal". Их источники в Белом доме сообщили газете, что Дональд Трамп неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с огромным интересом слушал дискуссии, которые возникали по поводу геополитического значения этого острова, а также его природных ресурсов. Кроме всего прочего, на встречах в Белом доме обсуждалась тема расширения присутствия армии США в Арктике.

Президент Соединенных Штатов, как отмечает "The Wall Street Journal", даже попросил юрисконсульта американской администрации провести срочную правовую экспертизу подобного проекта. Издание также сообщило, что некоторые советники Дональда Трампа видят в приобретении этого острова "мимолетное увлечение" американского президента, которое вряд ли когда-нибудь осуществится.

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