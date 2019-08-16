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Бюджетные средства на образование используются неэффективно: заявление омбудсмена

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Кабинет министров Украины официально назначил директора специализированной школы №148 в Киеве Сергея Горбачева на должность первого омбудсмена в системе образования Украины.

Горбачев прокомментировал свое назначение и сделал несколько заявлений о нарушении прав граждан в сфере образования в Украине. По словам Горбачева, права всех участников образовательного процесса нарушаются очень часто, это касается и детей, и учителей, и родителей. Большой проблемой он назвал частые ситуации, когда происходит столкновение различных прав участников образовательного процесса.

Омбудсмен призвал общественных активистов участвовать в работе по улучшению качества образования. Горбачев отметил, что как омбудсмен он будет заниматься исключительно образовательным процессом и проблемы, которые на он будет обращать внимание, в первую очередь, это весь круг проблем, возникающих в ходе процеса образования, как школьного, так и университетского.

Наибольшей проблемой он назвал проблему недостаточного финансирования образования и неэффективного использования тех средств, которые поступают из бюджета.

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