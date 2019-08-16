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Запад будет жестко реагировать на невыполнение РФ решения трибунала: адвокат

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Адвокат Николай Полозов дал комментарии по поводу судебного заседания по делу украинских военнопленных моряков, который сегодня должен состояться в Москве.

Сегодня заседания по рассмотрению апелляций будут номинальными, и, конечно, решение об освобождении моряков принимается не в российских судах, а в Кремле. Поэтому мы ждем реакции оттуда, заявил адвокат.

Эксперт отметил, что сейчас на рассмотрении следственного управления ФСБ находится ходатайство о применении меры пресечения в виде поручительства, направленное омбудсменом Украины Людмилой Денисовой. В случае, если эти ходатайства будут отклонены, МИД Украины попытается выстраивать второй эшелон обороны защиты военнопленных моряков – а именно, воздействие на российские власти с помощью западных партнеров в связи с неисполнением российской стороной решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна немедленно освободить 24 моряков и вернуть три захваченных корабля, заявил Полозов.

Полозов ожидает, что процессуальное решение по ходатайству омбудсмена Денисовой следователь должен принять до конца августа, до 26 числа. И дальше уже будет понятно, какая дальнейшая конфигурация работы по этому делу предстоит. Если ходатайство будет удовлетворено, значит моряков отпустят домой, они вернутся. Если не удовлетворено – придется использовать какие-то внешнеполитические рычаги для воздействия на российские власти, отметил адвокал.

Он надеется на благоразумие российских властей, так как неисполнение трибунала может обернуться экономическими и политическими убытками для России. Если Россия не выполнит решение трибунала, значит завтра кто угодно не будет выполнять. Запад на это пойти не может и естественно будет жестко реагировать на невыполнение РФ этого приказа, добавил Полозов.

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