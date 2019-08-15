Коллега Грымчака прокомментировал его задержание

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи прокомментировал задержание своего коллеги Грымчака.

Он отметил, что это была неприятная для него новость, практически шок. Но официальная позиция министерства указана на сайте, там говорится, что все эти задержания вообще не связаны с его служебными обязанностями и работой министерства, добавил Куркчи.

Если действительно присутствовало уголовное преступление, и если оно будет доказано, то человек должен понести наказание, отметил он. Что касается реакции министерства, то на ближайший Кабмин будет вынесено соответствующее обращение министра или про отстранение Грымчака от исполнения обязанностей, или про его увольнение.

Куркчи подтвердил, что сейчас Грымчак временно отстранен. Он также заявил, что знает его как человека, который работал и профессионально выполнял свои обязанности. Чем занимался Грымчак вне своей работы, никому не известно, добавил заместитель министра.

Также Куркчи отметил, что в информации Службы безопасности говорится о "помощнике", и это не правильно, потому что такой позиции в штатном расписании как "помощник заместителя министра" нет, и, по славам эксперта, этот человек вообще не имеет никакого отношения к министерству.

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