Если назвать все фамилии, то аэропорты будут переполнены: спикер прокуратуры

Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко прокомментировал скандальное задержание Юрия Грымчака

Он заявил, что пока не может предоставить всю информацию о ходе расследования. Сейчас, по словам спикера, проводятся следственные действия, обыски закончены, господин Грымчак сейчас задержан вместе с доверенным лицом. Им инкриминируют мошенничество, т.е. статья 190 УК Украины часть 4. Уже установлено, что они требовали деньги за влияние на судей Верховного суда Украины по поводу вынесения решения в пользу заинтересованного лица, также за влияние на служебных лиц Минкульта и КГГА. Используя свои служебные полномочия, совершали преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особенно крупных размерах, заявил спикер прокуратуры. Речь идет о сумме более миллиона долларов, добавил он.

Преступников задержали на "горячем", когда была передача часть вымогаемых денег в размере 480 тысяч долларов США. Лысенко отметил, что комментировать информацию по другим фамилиям, которые находяться под наблюдения следствия, он не может, так как, если он начнет называть все фамилии, то аэропорт Борисполь будет переполен.

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