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Если партии не профинансирует государство, их профинансируют олигархи: политический эксперт

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Глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель прокомментировал новости о возможной отмене государственного финансирования политических партий в Украине.

Некоторые эксперты заявляли, что в случае предоставления государственной поддержки политическим партиям, последние не станут искать финансирование "на стороне", то есть не будут просить деньги у украинских олигархов или иностранных (в том числе и российских) инвесторов. Эксперт пояснил, что в этом вопросе не все так однозначно.

Он напомнил, что активная дискуссия по государственному финансированию политических партий в Украине началась, когда в этом году впервые партии начали получать компенсации от государства за средства, которые они потратили во время избирательной кампании. Вторая проблема, которую обозначил эксперт, заключается в том, что государственное финансирование получает партия скандально известного Шария, который известен прежде всего своими украинофобскими высказываниями. В частности, этот политик позволял себе делить Украину на три сорта.

Кошель отметил, что нужно разделять вопросы борьбы с "шариями" и вопрос полной отмены государственного финансирования политических партий. Он отметил, что государственное финансирование является единственным в мире действенным способом борьбы с вмешательством иностранного капитала и местных олигархов в политическую жизнь страны. Поэтому, по словам эксперта, сегодня очень важно, чтобы украинцы получили официальное заявление от главы партии "Слуга народа" по поддержке государственного финансирования.

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